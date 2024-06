Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 3 giugno su Canale 5, Nihan segue Kemal e Zehir. Li vede entrare in casa di Sedat, che consegna loro una copia del certificato di morte di Mujgan Kozcuoglu. I due uomini scoprono quindi il nome della donna che aveva assistito al tentato suicidio di Mujgan e decidono di andare a cercarla. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 3 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche a mezzanotte e il weekend alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE