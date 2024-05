L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda mercoledì 29 maggio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 29 maggio su Canale 5, Emir comincia a preoccuparsi per la sparizione di Nihan. Mentre sta allertando il resto della famiglia, riceve una telefonata da Taner, che gli rivela di essere stato lui a ordinare il rapimento della donna.

Kemal, ascoltando un messaggio lasciato da Nihan nella sua segreteria telefonica, si rende conto che la donna è stata rapita.

