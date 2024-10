Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 23 ottobre su Canale 5, Asu supplica Tufan di non dire nulla a Emir perché teme che indagando si possa scoprire che ha fatto manomettere l'auto di Nihan.

Nihan supera l'intervento e viene portata in terapia intensiva. Kemal tenta inutilmente di andare da lei e, dopo due giorni di attesa vana, decide di escogitare un piano con l'aiuto di Zehir.

Nel frattempo, Nihan è stata spostata in reparto e Vildan accetta di aiutare Kemal a raggiungere il suo obbiettivo. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 23 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE