Segreti di famiglia, la puntata del 15 maggio in streaming

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love.

Segreti di famiglia: la trama del 15 maggio

Gul e Aylin si recano a casa di Metin per dirgli in faccia tutto quello che pensano e per inchiodarli alle loro responsabilità. Pars cerca di organizzare un incontro con Serdar, ma Serdar è già uscito di prigione ed è scomparso, nascosto da Yekta in un albergo di lusso. Il ragazzo, incautamente, posta una sua foto sui social e Parla, Tugce e Merve decidono di mettersi in contatto con lui. Ceylin viene messa alle strette dalla madre, che dice chiaramente che Ilgaz non è più il benvenuto e non lo sarà nemmeno lei se accetterà di perdonare lui e la sua famiglia. Eren intanto ha scoperto il mistero del terzo proiettile, che ritrova sulla scena del crimine. Questo fa venire in mente a Pars che è necessaria una ricostruzione dei fatti con la presenza di Cinar, ma dovranno avvisare Ceylin in quanto parte lesa e di conseguenza verrà a saperlo anche Ilgaz. La ragazza la prende molto male, credendo sia una messa in scena per scagionare Cinar.

