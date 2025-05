La 78° edizione della Coppa Italia si appresa a vivere il suo ultimo atto. Mercoledì 14 maggio tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Olimpico di Roma, cornice della finale tra Milan e Bologna. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. E Mediaset, per l'occasione, scende in campo una squadra super: la telecronaca della gara è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Claudio Raimondi, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli. Sul Canale 20, l'avvicinamento alla partita comincerà dalle ore 20, con il prepartita live della finale, condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri: le sensazioni a pochi minuti dal match, il riscaldamento delle squadre e le interviste ai protagonisti. Il collegamento su Canale 5 sarà a partire dalle ore 20.40. Al termine del match post-partita in diretta su Canale 5 con lo studio condotto da Monica Bertini con ospiti Alessandro Matri, Christian Panucci, Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Gli studi pre e post-partita e il match saranno visibili anche in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Coppa Italia, Milan-Bologna: le probabili formazioni

A cinque mesi dalla vittoria della Supercoppa, i ragazzi di Conceiçao vogliono bissare il successo di Riad e sollevare il secondo trofeo della stagione. Dopo la brillante vittoria ottenuta in semifinale contro l'Inter, i rossoneri sono attesi dall'ostacolo Bologna e per avere la meglio, l'allenatore portoghese si affiderà ai suoi migliori interpreti. Pulisic e Leao saranno chiamati a supportare Gimenez, che nell'ultima giornata di campionato - proprio contro il Bologna - si è sbloccato con una doppietta che fa ben sperare. Reduce invece da un percorso storico in Coppa Italia, il Bologna ha superato l'Empoli in semifinale e adesso vuole concretizzare quanto fatto durante l'intera stagione. I rossoblù potranno contare sulla spinta offensiva guidata da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle spalle di Castro, mentre al centro della difesa dovrebbe tornare Lucumì in coppia con Beukema.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao, Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

