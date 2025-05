Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 16 maggio in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin si arrabbia con Ilgaz. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 16 maggio

Pars ed Eren supervisionano la ricostruzione della dinamica dell'omicidio da parte di Cinar. Anche Ceylin è presente. Cinar sostiene di aver sparato un solo colpo, ma sono stati rinvenuti tre bossoli, perciò i colpi esplosi sono stati tre, come confermerà anche l'esame della balistica: se Cinar, come afferma, è svenuto dopo il primo, chi ha sparato gli altri? Ceylin ha una reazione di rabbia nei confronti del procuratore e dell'ispettore, convinta che stiano solo cercando un modo per scagionare Cinar.

