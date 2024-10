Parla il finto alpino presunto truffatore: "Sono stato truffato anch'io"

A Pomeriggio Cinque l'intervista esclusiva a Daniele, l'uomo che si spacciava per alpino per chiedere soldi ai commercianti

Nel corso della puntata di mercoledì 23 ottobre di Pomeriggio Cinque si torna a parlare della cosiddetta "truffa del finto alpino", con un'intervista esclusiva fatta proprio all'uomo accusato di aver ingannato numerosi commercianti, spacciandosi per un membro della celebre e amata truppa e chiedendo denaro con la scusa della beneficenza.

Myrta Merlino ha intervistato in diretta il presunto truffatore - che agiva tra Pordenone e la provincia di Brescia - in collegamento da Salò insieme all'inviata Ilaria Dalle Palle. Alle accuse rivoltegli da diversi negozianti che gli hanno donato dei soldi credendo fosse un vero alpino, Daniele - questo il nome dell'uomo - risponde: "Sono quasi stato truffato anch'io. Ho conosciuto un ragazzo a Conegliano, mentre stavo parlando con un signore, ci siamo messi a parlare, gli ho raccontato che mi trovavo in un momento di difficoltà. Appena mi sono allontanato da questo signore, il ragazzo di nome Simone si è avvicinato a me. Poi mi ha chiamato da un numero anonimo, dicendo che aveva dei prodotti da vendere e dicendomi di venderli spiegando che eravamo un'associazione".

Il finto alpino poi precisa: "Questo ragazzo mi ha detto di dire di essere un alpino, mi ha detto alcuni nomi di associazioni da riferire. Ci metto la faccia per chiedere scusa agli alpini, ai commercianti e alla mia famiglia. Mi trovavo in un momento di difficoltà economica".

Su quale sia la cifra raccolta girando in numerosi edifici commerciali, Daniele dichiara: "In tre mesi mi sono tenuto 1300 euro per vivere, può essere che in tutto saranno stati 6000 euro. Non ho né foto né numero di telefono di questo ragazzo, di Simone. Sono stato un ingenuo, non pensavo fosse una truffa". Infine l'uomo aggiunge: "Vorrei cercarmi un lavoro da venditore, anche perché mi riesce bene".

