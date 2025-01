Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 28 gennaio su Canale 5, Emir sta attuando nei confronti di Kemal una sorta di tortura psicologica, con telefonate sempre più inquietanti. Grazie a queste telefonate, la polizia spera di poter risalire al luogo in cui sono prigioniere Zeynep e sua nipote. Nell'ultima, videochiamata, Kemal vede Zeynep legata e una candela che lentamente si sta consumando. Apprende da lei che Emir ha versato benzina dappertutto: se Kemal non arriverà in tempo, lei morirà. Nihan, intanto, si accorge della presenza di una telecamera. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 28 gennaio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

