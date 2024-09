Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 26 settembre su Canale 5, Asu è disperata per essere stata lasciata da Kemal. Suo fratello Emir decide di "aiutarla" facendo pubblicare la notizia che lei aspetta un figlio da Kemal.

Kemal si infuria perché pensa che sia stata lei, con lo scopo di riconquistarlo, a diramare la falsa notizia. Zeynep intanto incontra di nascosto Hayan, ma viene sorpresa dalla madre che piomba al bar dove i due sono appena arrivati. Zeynep, per giustificare il fatto che non fosse andata a lavorare all'asilo, le dice che lei e il commissario Hayan stanno insieme ma che, essendo all'inizio della loro conoscenza, non aveva voluto dire niente alla famiglia.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 26 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE