Endless Love, la puntata del 26 aprile in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso venerdì 26 aprile su Canale 5, Emir invita Zeynep a cena (e si assicura che la stampa venga informata), ma la ragazza non potrà incontrarsi con lui, poiché Salih, dopo averla colta di sorpresa per parlare, la accompagna a casa. Asu fa credere a Nihan di aver passato la notte insieme a Kemal, al quale invece dice di averle raccontato la verità, per evitare malintesi. Leyla si rivolge al signor Sahin per le sue ricerche e chiede di inserire, oltre ai cognomi Acemzade e Sezin, anche Kozcuoglu. Nihan si reca sul luogo del delitto, dove ha un appuntamento con il padre, ma al suo posto arriva Kemal, speranzoso di scoprire finalmente perché Nihan lo ha lasciato per stare con Emir. Tarik, convinto di andare a firmare il contratto con il proprietario, viene prelevato da uno scagnozzo di Tufan che investirà Onder. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 26 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE