Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 25 settembre su Canale 5, Nihan si sforza di far funzionare il suo matrimonio con Emir, che desidera di più da lei. Banu ascolta di nascosto una telefonata di Zeynep e le due finiscono per avere un violento litigio, interrotto solo dall'arrivo di Fehime, che difende strenuamente la figlia. Ayhan, in accordo con Kemal, pianifica il sequestro di Reshat.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 25 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

