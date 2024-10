Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 25 ottobre su Canale 5, Asu inganna Tarik facendogli credere che lei può aiutarlo a sbarazzarsi di Emir.

Si tratta di un piano che la ragazza ha architettato insieme al fratello per tenere ancora in pugno Tarik, in quanto può tornare sempre utile nella lotta che i due conducono contro Kemal.

Nel frattempo, si svolge il consiglio di amministrazione della Kozcuoglu Holding per eleggere il nuovo presidente. Emir pensa di avere i voti necessari, ma Kemal dimostra che ha trasferito denaro dell'azienda all'estero, pertanto non viene eletto. Al suo posto Kemal fa eleggere Irfan Aktanmaz, un uomo di sua fiducia. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 25 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

