Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 25 giugno su Canale 5, Tufan, dopo un duro scontro con Asu, le rivela le vere ragioni che hanno motivato tutte le sue azioni. Intanto, Kemal e Nihan soffrono enormemente per la lontananza, ma non possono stare insieme. Kemal è convinto che Nihan sia stata in qualche modo costretta a rinunciare alla sua fuga e decide di indagare. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 25 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

