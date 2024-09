Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 24 settembre su Canale 5, le indagini di Kemal gli fanno scoprire che, nonostante le limitate risorse economiche, l'agente Hakan ha finanziato un costoso intervento chirurgico per il fratello. Il sospetto di Kemal è Emir abbia aiutato Hakan per avere in cambio dei favori al momento giusto.

Inoltre, Kemal si accorge che il nuovo giovane autista di Nihan è il fratello di Hakan e ipotizza così che Emir lo utilizzi per monitorare gli spostamenti della moglie.

Informata degli ultimi aggiornamenti, Nihan tenta di mantenere le distanze da Kemal.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

