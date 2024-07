L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda martedì 23 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda) , trasmessasu, Asu vuole convincere suo zio Hakki a consegnare le prove in loro possesso a Kemal: così facendo Emir verrebbe arrestato. Hakki rifiuta la proposta della nipote, ma la ragazza prosegue con il suo piano grazie all'aiuto di Tufan.

Tarik annuncia le nozze con Banu alla sua famiglia, ma la madre del ragazzo si oppone fortemente al matrimonio con una donna così vicina ad Emir. L'unico che tenta di aiutare Tarik è suo fratello Kemal. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 23 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

