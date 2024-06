N ella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa domenica 23 giugno su Canale 5, Kemal, dopo aver scoperto delle tracce di sangue nella camera da letto, viene a sapere da Onder che Leyla è stata accoltellata e si reca subito in ospedale. Nel frattempo, Onder ricatta Galip affinché non si intrometta nell'acquisto della casa di Leyla: se l'uomo infatti non dovesse rinunciare, Onder minaccerà di rivelare che sua moglie è ancora viva. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 23 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.45.

