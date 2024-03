Endless Love, la puntata del 22 marzo in streaming

L'ultimo episodio della nuova serie turca con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, in onda venerdì 22 marzo su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso venerdì 22 marzo su Canale 5, Salih è pronto a parlare con Kemal per rivelargli il suo amore per Zeynep, ma la ragazza è terrorizzata da questa prospettiva e fa di tutto per dissuaderlo.

Nel frattempo, Tarik rivela alla famiglia che Kemal è ritornato a casa per ritornare insieme a Nihan. Questo crea un grande scompiglio nella famiglia, che porta Huseyin a perdere fiducia in suo figlio Kemal.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 22 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

