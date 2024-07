Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 22 luglio su Canale 5, Ozan è turbato e infuriato per la decisione di Zeynep di lasciarlo e di andarsene di casa, incolpando la sua famiglia per l'accaduto. La ragazza chiede il divorzio a suo marito, proponendogli tuttavia una soluzione alternativa per evitarlo: un contratto matrimoniale. Nel frattempo Tarik fa la proposta di matrimonio a Banu e Kemal riceve una misteriosa telefonata da Tufan. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 22 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

