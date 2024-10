Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 21 ottobre su Canale 5, Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la sera prima dell'incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito.

Anche Leyla e Ayhan concordano una versione dei fatti per evitare che Kemal risulti coinvolto nella vicenda. Quest'ultimo è molto nervoso e si sente fortemente in colpa per quello che è successo, ma sia Leyla che Vildan lo convincono a mantenere la calma e a non dire a Emir che sa di essere il padre di Deniz. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 21 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

