Endless Love, la puntata del 20 marzo in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 20 marzo su Canale 5, Vildan riconosce Kemal alla festa per l'anniversario di nozze e chiede a Nihan di cacciarlo. Intanto, durante una schermaglia tra i due uomini, Emir invita Kemal ad un barbecue nel fine settimana, per parlare d'affari. Kemal accetta e comunica la sua decisione: si trasferirà definitivamente a Istanbul. Congedati gli ospiti, Emir fa pressioni per fare l'amore con Nihan. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 20 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE