Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 2 luglio su Canale 5, Emir decide di coinvolgere attivamente Nihan negli affari della Kozkuoglu Holding. Il compito della donna sarebbe quello di dirigere un'iniziativa benefica, ma lei appare inizialmente scettica in quanto sa che anche Kemal sarebbe coinvolto nel progetto Quando però Emir la informa di aver saputo che l'uomo ha consegnato le sue dimissioni, la ragazza si fa convincere. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 2 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

