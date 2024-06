Endless Love, la puntata del 2 giugno in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso domenica 2 giugno su Canale 5, Zeynep minaccia Emir di scoprire tutta la verità sul suo matrimonio di facciata con Nihan e sui segreti di famiglia. Tarik confessa a Kemal di essere stato lui a uccidere Karen, seppur per errore, così Kemal decide di denunciarlo alla polizia.

Dopodiché, si reca a casa dei genitori (accompagnato da un paio di agenti) per convincere il fratello ad andare insieme al commissariato a costituirsi, e vuota il sacco con Fehime e Huseyin, raccontando loro dell'omicidio commesso, involontariamente, da Tarik. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 2 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche in seconda serata e il weekend alle 14.45.

