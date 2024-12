Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 2 dicembre su Canale 5, Nihan viene portata in prigione, mentre Asu viene interrogata e riesce ad essere piuttosto credibile agli occhi di Mercan.

Poco dopo Nihan viene rilasciata perché Asu decide di ritirare la denuncia. Intanto Emir costringe Anil a tornare a casa e a confessare, quando sarà il momento, di aver inquinato la scena dell'omicidio di Ozan.

Kemal è sempre più convinto del coinvolgimento di Tarik nell'omicidio di Ozan, ma crede che il fratello stia agendo solo per proteggere Zeynep.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 2 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il martedì e il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

