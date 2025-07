La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 14 luglio nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 14 luglio

Nisan ottiene il primo premio in un concorso scolastico, vincendo un computer e dei libri. Per supportare la madre, decide di non tenere il computer e chiede ad Arif di aiutarla a metterlo in vendita.

Nel frattempo, Enver legge parte del diario di Sirin e, sconvolto da quello che c'è scritto decide di affrontare la figlia.

Sirin va a vedere un appartamento che le ha trovato Arif.

