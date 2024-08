L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda venerdì 2 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda) , trasmessasu, alla richiesta di spiegazioni da parte di Kemal sulla evidente tensione tra Emir e Asu, quest'ultima la attribuisce ad un chiarimento necessario.

Asu ha scoperto infatti che, secondo Nihan, il padre del bambino di Zeynep sarebbe in realtà Emir. Nihan vuole fermare Kemal ,che ha intenzione di sparare a suo marito, dicendogli che si tratta di una sua calunnia, con la quale intendeva vendicarsi di Kemal.

L'uomo non è persuaso dalle parole di Nihan. Chiede quindi a sua sorella di raccontargli la verità e Zeynep conferma che le voci sulla relazione tra lei ed Emir sono soltanto bugie. Ozan, messo al corrente delle maldicenze diffuse dalla sua famiglia, giura vendetta.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

