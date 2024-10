Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 19 ottobre su Canale 5, Kemal - che finalmente può abbracciare Deniz confermando l'impressione avuta fin dall'inizio di esserne il padre - dice a Nihan di voler trovare una soluzione per tutti e tre.

Un confronto tra Zehra e Zehir porta ad una rivelazione sul passato della coppia: Zehra fu travolta da un'auto e perse il bambino mentre correva ad avvertire Zehir che suo padre l'aveva denunciato. Asu passa all'azione e mette in atto il suo progetto di sbarazzarsi della rivale, incaricando un suo scagnozzo di manomettere i freni dell'auto di Nihan. Nel frattempo, Mujgan ha un doloroso risveglio e cerca di parlare. Nihan, dopo essere stata rianimata in ambulanza, arriva in ospedale in gravi condizioni. Durante l'intervento, i medici si accorgono che ha un'emorragia interna e ha urgente bisogno di sangue. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 19 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

