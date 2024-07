Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 19 luglio su Canale 5, Zeynep, accompagnata dall'amica Sema, va a parlare con un avvocato. Da un'intercettazione telefonica, Tufan scopre che Emir è sulle tracce di Hakki. Così, riesce a informare l'uomo e a cancellare il filmato che lo vede in compagnia di Nazif prima che Emir lo trovi. Nel frattempo Galip accetta di aiutare Leyla a prendere il posto di Önder e Vildan in azienda. Kemal e Zehir interrogano una donna responsabile di alcuni pagamenti sul conto del fratello di Nazif. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 19 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

