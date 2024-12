Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 19 dicembre su Canale 5, Zehir scopre degli appunti che potrebbero compromettere Emir e facilitare il divorzio, ma manca una testimonianza chiave per procedere. Al ritorno dal matrimonio, Nihan ed Emir hanno un acceso confronto: lei minaccia di andarsene, lui reagisce con violenza e decide di rinchiuderla in casa, allontanando anche Vildan. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 19 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

