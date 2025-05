Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 26 aprile al 2 maggio su Rete 4, Catalina informa Cruz e Alonso che è a La Promessa con Pelayo perché stanno valutando di tornare insieme, e si scontra con la marchesa. Teresa chiede a Romulo un lavoro per sé e il marito, e lui le conferma che tornerà a fare la cameriera, mentre per il marito non ci sono possibilità. Cruz rivela al marito di essere a conoscenza del suo tradimento e Alonso cerca di spiegare, senza ottenere risultati, la dinamica dei fatti. Petra ammette a Santos di essere infastidita dalla presenza di Teresa a palazzo ma sa di non poter far altro che accettarla. Di contro, Teresa è dispiaciuta di aver perso l'affetto della governante e si augura di poter presto ricucire i rapporti con quest'ultima. Romulo annuncia la dipartita di Salvador, che andrà a fare il primo valletto in un altro palazzo. Teresa, pertanto, ne approfitta per chiedere al maggiordomo circa la possibilità di inserire nell'organico della servitù suo marito Marcelo. Manuel avvisa Jana che il nuovo parroco di Luján è disposto a sposarli segretamente. La ragazza appare scettica ma molto felice.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE