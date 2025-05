La nuova puntata di Tradimento, andata in onda in prima serata il 2 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda in prima serata venerdì 2 maggio su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama del 2 maggio

Oylum prende la pistola di Tarik e minaccia Mualla di ucciderla se non le ridarà Can. Tarik si accorge della pistola rubata e insieme a Guzide, Sezai e la polizia va a casa di Mualla, per riportare la figlia e il nipote a casa. Oylum però, sorprendendo tutti, decide di rimanere nella casa di Mualla insieme al figlio. Guzide si accorge che è sparito il latte artificiale di Can dalla dispensa della cucina e con l'aiuto di Tolga scopre che Zelis ha contattato Ensar poco prima del rapimento. Sconvolta dall'accaduto, Guzide accusa la ragazza di aver complottato con Mualla. Indignata, Zelis prima accusa Zeynep e poi decide di lasciare la casa insieme a Ozan e rifugiarsi da Tarik. Tolga incontra Suat, che gli mostra il video grazie al quale capisce che Oylum ha sacrificato il loro amore per salvargli la vita, poiché minacciata da Behram. Allora va a casa di Mualla e chiama Oylum a squarciagola. Le dice di aver capito tutto e le chiede di andare via con lui. Oylum, temendo che possano fargli del male, lo scongiura di andare via.

