Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 17 settembre su Canale 5, Asu decide di incontrare suo padre Galip al cimitero dove è sepolto suo zio Hakki.

Nihan va nel bosco di nascosto con Deniz per incontrare Kemal. Kemal le dirà di essere in possesso delle registrazioni delle recenti telefonate di Ozan dal carcere. La ragazza farà di tuto per ascoltarle. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 17 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

