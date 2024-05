Endless Love, la puntata del 17 maggio in streaming

L'ultimo episodio della serie turca con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, in onda venerdì 17 maggio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso venerdì 17 maggio su Canale 5, Nihan e Kemal sono costretti a fuggire dal club senza essere riusciti ad avere informazioni utili su Karen.

Kemal dichiara ad Asu la sua intenzione di curare di più il loro rapporto.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 17 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche a mezzanotte e il weekend alle 14.45.

