Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 16 ottobre su Canale 5, Fehime va a trovare Zeynep di nascosto contro la volontà del marito.

Zeynep è malata, sola, e in lacrime nella sua stanza d'albergo, ma quando vede sua madre pensa che ci sia una speranza di riconciliazione.

Fehime la sprona a riprendere in mano la sua vita, da sola, senza contare su nessuno, nemmeno sulla sua famiglia.

Intanto, i complotti di Emir non si fermano. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 16 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

