Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 16 dicembre su Canale 5, Kemal ottiene finalmente il divorzio da Asu, ma è costretto a cedere le quote dell'azienda. Per assicurarsi che finiscano in buone mani decide di trasferirle a Mujgan, che da questo momento in poi si ripromette di vigilare sulla trasparenza degli affari della Holding. Nihan, d'accordo con Zeynep, escogita un piano per estorcere una confessione ad Asu. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 16 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

