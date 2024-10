Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 15 ottobre ottobre su Canale 5, il piano di Asu ed Emir per scambiare il ciuccio di Deniz, all'insaputa di Kemal, sembra funzionare; infatti, al mattino di buon'ora Kemal si avvia alla clinica per far analizzare il DNA. Nonostante tutto sembri andare come previsto, Kemal aveva già allertato Zehir di controllare che nessuno lo seguisse. E quando Zehir si accorge di Tufan che sta pedinando Kemal, i due decidono di cambiare piano per recuperare il DNA di Deniz. Nel frattempo, Fehime è sconvolta per aver troncato i rapporti con Zeynep. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 15 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

