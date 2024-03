Endless Love, la puntata del 15 marzo in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 15 marzo su Canale 5, Kemal dimostra ancora una volta competenza e sangue freddo contribuendo alla salvezza di tutti i minatori coinvolti nell'incidente in miniera. Successivamente diventa anche socio dell'imprenditore che lo aveva assunto. Nel frattempo, Nihan si è sposata con Emir e vive con la sua famiglia nella casa di lui, ma le cose non vanno affatto bene. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 15 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

