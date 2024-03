Veronica Gentili: "Mi piacerebbe diventare mamma"

Veronica Gentili parla a Verissimo dell'amore oggi: "Sono fidanzata da dieci anni". La conduttrice e giornalista, 41 anni, rivela anche i suoi sogni per il futuro: "Conviviamo da tanti anni. Il matrimonio non è qualcosa che ho mai sognato, non ci ho mai pensato particolarmente". Riferendosi alla possibilità di avere un figlio: "Sul resto abbiamo dei progetti".

Veronica Gentili vorrebbe in futuro diventare mamma: "Immagino sia la cosa più bella. Non sono una persona che prende decisioni così importanti con leggerezza. Finora sono stata concentrata su di me, oggi invece sono più serena anche con me stessa e, di conseguenza, mi sento libera di avere altri ruoli".