Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 22 giugno, Asu rivela a Nursen di essere la figlia di Mujgan. Nel frattempo, Nihan è profondamente scossa dopo le minacce che ha ricevuto da Emir e decide di allontanarsi da Kemal per mettere al sicuro lui e la sua famiglia. Prima, però, vuole vivere al massimo l'ultimo giorno con il suo unico amore, come se esistesse solo il momento presente: il suo umore altalenate inquieta e insospettisce sempre di più Kemal. Nel frattempo, Onder cerca un modo per aiutare Leyla a riavere casa sua e chiede a Galip di incontrarsi. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 22 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.45.

