Roberta Capua: "Nel 2023 ho perso entrambi i miei genitori"

Roberta Capua parla a Verissimo della scomparsa di entrambi i suoi genitori: la mamma Marisa Jossa e il papà Alberto Capua, venuti a mancare a pochi mesi di distanza l'uno dall'altra.

"Papà è scomparso a febbraio del 2023. È stata una cosa inattesa: si era rotto il femore e da lì non si è mai ripreso. In tre mesi se n'è andato, non ha trovato la forza di reagire", afferma Roberta Capua, 55 anni.

Pochi mesi dopo è venuta a mancare sua mamma Marisa Jossa, ex Miss Italia, che soffriva da tempo di demenza senile: "Mia mamma ormai non ci riconosceva più, infatti non si è accorta, per fortuna, della scomparsa di papà. La sua morte è stata dura, anche perché ancora non avevamo fatto in tempo a metabolizzare la scomparsa di papà, però eravamo più preparati".