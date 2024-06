Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 15 giugno su Canale 5, Nihan ha un terribile incidente e finisce in ospedale. Emir, in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, incarica Tufan di sistemare i suoi uomini a presidio dell'ospedale dove è ricoverata Nihan, e assicurarsi che Kemal stia lontano da lei. Onder però offre il suo aiuto a Kemal: potrà sostituirlo nell'assistenza a Nihan per un'ora durante la notte. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 15 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE