Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 12 ottobre su Canale 5, Emir ha fatto hackerare il cellulare di Kemal e, con l'assistenza di Asu, è riuscito a dirottare le chiamate in arrivo sul telefono di Kemal verso il suo.

In questo modo, l'haker riesce a rispondere alle domande di Nihan usando delle parole preregistrate di Kemal. Leyla invia la foto del documento di Deniz a Kemal. Sul documento però, l'informazione relativa al gruppo sanguigno è stata modificata da Tufan, su ordine di Emir. Leyla dice a Kemal che deve rassegnarsi al fatto che Deniz non sia sua figlia, e di accettare la realtà. Nihan e Kemal si incontrano presso un maneggio, dove si trova il cavallo che Kemal vuole regalare a Deniz. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 12 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

