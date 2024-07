Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 12 luglio su Canale 5, Tarik si presenta a casa per rivelare ai suoi genitori il suo amore per Banu, ma la notizia viene accolta malissimo: Fehime e Huseyin non vogliono saperne di una ragazza che è stata l'amante di un uomo sposato. Ozan accusa Nihan e Vildan di avere spinto Zeynep ad andare via di casa: Vildan prega Nihan di convincere Zeynep a tornare. La donna così si introduce nottetempo nel giardino di Kemal e sorprende Zeynep ed Emir a parlare: sempre più sospettosa riguardo alla relazione tra i due, fotografa Emir. Appena Zeynep si separa da Emir, Nihan l'avvicina: durante la conversazione la ragazza fa partire una telefonata ad Emir per fargli arrivare un messaggio forte e chiaro: non permetterà a nessuno di mettere in pericolo la vita del suo bambino. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 12 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE