Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 11 luglio su Canale 5, Tarik vuole presentare Banu alla sua famiglia, ma Fehime manifesta alla ragazza la sua disapprovazione. Emir indaga su quello che è successo in clinica e ha un duro scontro con Asu. Infine, Nazif riferisce ad Hakki che c'è Tufan dietro l'incidente. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'11 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

