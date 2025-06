I momenti più importanti del primo episodio della serie turca Forbidden Fruit andato in onda il 30 giugno su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel primo episodio della nuova serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 30 giugno su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yildiz scopre perché Ender, donna dell'alta società di Istanbul, ha deciso di assumerla come cameriera personale di suo marito.

Attraverso un flashback, conosciamo le sorelle Yildiz e Zeynep che condividono un appartamento e sono costrette ad affrontare numerose difficoltà economiche.

Zeynep lavora per un'azienda e fa la conoscenza del suo nuovo capo Alihan Tasdemir, giovane imprenditore di successo.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE