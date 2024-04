Endless Love, la puntata dell'11 aprile in streaming

L'ultimo episodio della nuova serie turca con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, in onda giovedì 11 aprile su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso giovedì 11 aprile su Canale 5, Nihan, in subbuglio perché Kemal ha traslocato nella villa accanto a quella in cui vivono Emir e Zeynep, gli dichiara ancora una volta il suo amore.

Emir, dopo aver appreso la notizia, decide di interrompere immediatamente i rapporti con l'azienda di Kemal con l'intenzione di rispedirlo a lavorare nelle miniere. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'11 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE