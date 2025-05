Segreti di famiglia, la puntata del 7 maggio in streaming

La puntata del 7 maggio di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 7 maggio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 7 maggio

Arrivati al porto, Eren, Mert e Metin scoprono che il container dove è rinchiuso Cinar è stato forzato e lui è scomparso. Eren, Pars e Ilgaz si mettono alla ricerca di Cinar e, controllando i filmati delle telecamere stradali, si accorgono che Cinar era pedinato da un ragazzo che nessuno di loro conosce. Intanto, Ceylin è sempre più inquieta per via del comportamento elusivo di Ilgaz. Quando Ilgaz le chiede una pausa, corre in procura dove incontra Pars.

