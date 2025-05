Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 12 al 18 maggio durante i prossimi episodi della seconda stagione di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento 2: le anticipazioni dal 12 al 18 maggio

Guzide si mette in viaggio con Sezai per incontrare il ragazzo che potrebbe essere suo figlio biologico, ma l’incontro con Hakan apre scenari drammatici: poco dopo, il giovane viene accoltellato in carcere.

Oylum partecipa alla cerimonia di famiglia a Diyarbakir, ma viene rapita da uomini di Mualla che ha visto un video compromettente. La giovane viene portata in un luogo isolato, ma riesce a salvarsi confessando che è stato Ozan a suggerirle quell’incontro.

Zelis si nasconde a casa di Mualla, ma viene scoperta da Ilknur, che inizia a ricattare Tarik. Zelis tenta di fuggire con documenti falsi, ma viene scoperta e affronta la madre con una pistola, finendo per ferire Ilknur durante una colluttazione.

Ozan scopre che l’articolo che infanga la sua famiglia è stato scritto da Azra, la quale lo ha venduto in cambio di denaro.

Nel frattempo, Yesim affronta Tarik rivelandogli di aver avviato un’attività e di possedere i video che lo incastrano per omicidio.

