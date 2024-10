Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 10 ottobre su Canale 5, Zeynep e Hakan sono a casa di lei per annunciare il loro matrimonio, ma Kemal è contrario poiché ritiene che i due stiano fingendo. Fehime rivela che Zeynep ha una relazione segreta con Emir e Huseyin decide di cacciarla di casa intimandole di non farsi più vedere. Durante un confronto con Emir, Asu gli offre di allearsi con lei contro Kemal, ma in quel momento giunge una telefonata di Nihan che avverte il marito di aver notato un movimento della mano di Mujgan.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 10 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche alle 21.20 in prima serata e il sabato alle 14.45.

