Endless Love, la puntata del 10 aprile in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 10 aprile su Canale 5, Galip riconosce i meriti di Kemal e gli errori del figlio, accusandolo di essere distratto da questioni personali piuttosto che pensare al lavoro. Emir, però, sembra avere un piano per incastrare il suo rivale. La proprietaria della casa contesa tra Emir e Kemal si rivela essere un'amica d'infanzia di Leyla e accetta l'offerta di quest'ultimo. Leyla si dimostra così leale nei confronti dell'amico. Mentre sta traslocando nella villa accanto a quella in cui vivono Emir e Nihan, Kemal si imbatte in quest'ultima, la quale gli confessa di credere ancora alla loro storia d'amore. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 10 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

