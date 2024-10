Benedetta Rossi, il rapporto con la popolarità: "Non l'ho cercata, all'inizio non mi sentivo all'altezza"

La celebre food blogger parla a Verissimo delle difficoltà incontrate all'inizio a causa del successo: "Non dormivo per l'ansia, non mi sentivo abbastanza bella e simpatica"

Benedetta Rossi parla a Verissimo delle difficoltà incontrate all'inizio del suo percorso, quando si è trovata a gestire una popolarità, che per lei è arrivata inaspettata.

"Non avevo cercato il successo, quando è arrivato mi sentivo addosso il peso della responsabilità. Avevo paura di sbagliare", afferma la celebre food blogger, che è arrivata a non dormire a causa dell'ansia.

"Pensavo di non avere le capacità di gestire una popolarità che non avevo cercato. Non mi sentivo all'altezza, non mi sentivo abbastanza bella e simpatica", aggiunge Benedetta Rossi che è stata aiutata dal marito nella sua attività di food blogger.

Con gli anni Benedetta Rossi ha imparato a godere del lato bello dei social, come l'affetto dei suoi fan, ma anche ad affrontare il lato meno bello, quello delle critiche: "Mi scivolano addosso perché arrivano da persone che non mi conoscono davvero. Penso che chi critica lo faccia per frustrazione, per invidia o per il piacere di mettere l'altra persona in difficoltà. Mi arrabbio però quando invece di criticare me criticano chi mi segue, lì divento quasi aggressiva che non è da me".